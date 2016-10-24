Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Льготы по налогу на имущество получат собственники исторических зданий Санкт-Петербурга, сделавшие вложения в сохранение архитектурного и культурного наследия. Об этом 24 октября заявил на первом Инвестиционном форуме губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петропавловская крепость

«Сохранение уникального исторического наследия Санкт-Петербурга остается неизменным приоритетом инвестиционной политики города», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

По его словам, разработан и проходит согласования законопроект «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» и закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций».

Этот документ установит льготы по налогу на имущество организаций для собственников, осуществивших в течение трех любых календарных лет подряд вложения на сумму от 500 млн рублей и выше в работы по сохранению объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения на территории Санкт-Петербурга.

Срок, в течение которого можно воспользоваться налоговой льготой, будет зависеть от общей суммы вложений: три налоговых периода при вложениях от 500 млн до 1 млрд рублей и пять налоговых периодов при вложениях на сумму более 1 млрд рублей.

Первый Инвестиционный форум открылся в Петербурге при участии около 300 представителей федеральных и региональных органов власти, международных и российских финансовых институтов, а также представители российских, международных и транснациональных компаний, институтов развития. Планируется, что форум будет проходить в Санкт-Петербурге ежегодно и станет крупнейшим мероприятием, посвященным вопросам инвестиционной деятельности в городе.