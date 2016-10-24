Владельцы зданий-памятников в Петербурге получат налоговые льготы
Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Льготы по налогу на имущество получат собственники исторических зданий Санкт-Петербурга, сделавшие вложения в сохранение архитектурного и культурного наследия. Об этом 24 октября заявил на первом Инвестиционном форуме губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Сохранение уникального исторического наследия Санкт-Петербурга остается неизменным приоритетом инвестиционной политики города», — подчеркнул Георгий Полтавченко.
По его словам, разработан и проходит согласования законопроект «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» и закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций».
Этот документ установит льготы по налогу на имущество организаций для собственников, осуществивших в течение трех любых календарных лет подряд вложения на сумму от 500 млн рублей и выше в работы по сохранению объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения на территории Санкт-Петербурга.
Срок, в течение которого можно воспользоваться налоговой льготой, будет зависеть от общей суммы вложений: три налоговых периода при вложениях от 500 млн до 1 млрд рублей и пять налоговых периодов при вложениях на сумму более 1 млрд рублей.
Первый Инвестиционный форум открылся в Петербурге при участии около 300 представителей федеральных и региональных органов власти, международных и российских финансовых институтов, а также представители российских, международных и транснациональных компаний, институтов развития. Планируется, что форум будет проходить в Санкт-Петербурге ежегодно и станет крупнейшим мероприятием, посвященным вопросам инвестиционной деятельности в городе.