Москва, 24 октября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Россельхознадзор готов направить специалистов в Арабскую Республику Египет для проверки ситуации с качеством картофеля. Визит состоится с 31 октября по 3 ноября 2016 года, сообщили в ведомстве.

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«По приглашению Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет, а также согласно договоренностям, достигнутым на переговорах, состоявшихся в Москве 26 сентября 2016 года Россельхознадзор готов направить специалистов в Арабскую Республику Египет для ознакомления с ходом и эффективностью осуществления мероприятий, обеспечивающих фитосанитарную безопасность картофеля», — говорится в официальном сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор 22 сентября ввел запрет на поставки плодовоовощной продукции из Египта. 1 октября запрет на поставки овощей и фруктов был снят. Однако в отношении поставок картофеля эта мера продолжает действовать. Решение о поставках картофеля будет принято по итогам инспекции Египта делегацией Россельхознадзора.