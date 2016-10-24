Москва, 24 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. На более чем пятистах российских военных объектах уже установлена новейшая система обнаружения компьютерных угроз, об этом заявили представители Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК), сообщает «Экономика сегодня».

Хакер

В числе объектов, получивших новую систему защиты — Национальный центр управления обороной РФ. Представители ОПК отметили, что в возможности новейшей системы входит обнаружение и предотвращение кибернападений в режиме реального времени.

По словам специалистов, обнаружить и устранить угрозу компьютерного нападения помогают специальные сенсоры, которые анализируют сетевой трафик и состояние устройств — объектов защиты. Они же оценивают уровень атаки и устанавливают точку вторжения. На протяжении двух лет система работала в тестовом режиме.