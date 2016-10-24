Вашингтон, 24 октября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обама тайно рассматривала возможность предоставления так называемой умеренной сирийской оппозиции тяжелого вооружения для защиты от Вооруженных сил Сирии и Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По данным издания, проект передачи оружия обсуждался в ходе недавнего совещания главы США Барака Обамы и его команды по национальной безопасности. По итогам встречи в Белом доме политики не смогли прийти к единому мнению по данному вопросу.

Источники газеты отмечают, что в итоге план по Сирии «повис в воздухе»: он не был отклонен, но и до утверждения остался далек. По всей видимости, пишет газета, это произошло из-за того, что у властей США возросло недоверие к так называемой умеренной оппозиции.

Отметим, что в самом Белом доме называют данную программу «центральным элементом стратегии США по оказанию давления на президента Сирии Башара Асада с целью его отставки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил (ВКС) РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского лидера Башара Асада.