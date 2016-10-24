Москва, 24 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В новой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA)отсутствует российская теннисистка Мария Шарапова. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

ausopen.com Мария Шарапова

Шарапова ранее занимала в рейтинге WTA 91-ю строчку (690 очков). В новой версии в список включены Екатерина Макарова (поднялась на 30-ю строчку с 1530 очками), Светлана Кузнецова (девятая строчка, 3490 очков), и 19 (19). Елена Веснина (19-я строчка, 2094 очка), Дарья Касаткина (26-я строчка, 1630 очков), Анастасия Павлюченкова (27-я строчка, 1620 очков) и Ирина Хромачева (94-я строчка, 695 очков).

Возглавила рейтинг немецкая спортсменка Ангелика Кербер, она набрала 8 тыс. очков. На втором месте — американка Серена Уильямс (7 тыс. 50 очков), замыкает тройку лидеров польская спортсменка Агнешка Радваньская (4975 очков).

Напомним, свои последние рейтинговые очки Шарапова заработала в октябре 2015 года на турнире в Сингапуре, в новой версии рейтинга они уже не учитываются. Шарапова была дисквалифицирована с 26 января этого года, так как в её крови был обнаружен мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года.

При этом до сих пор нет внятных свидетельств того, что мельдоний дает преимущество спортсменам во время соревнований. Тем не менее Шарапова была дисквалифицирована на два года.