Южно-Сахалинск, 24 октября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Туристические маршруты, адаптированные под гостей из Китая, разработают на Сахалине. При этом китайским инвесторам будет предоставлено право самим выбрать площадки для строительства гостиниц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Tomas Roggero Китайский флаг

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Соответствующие поручения островным министерствам и ведомствам были даны губернатором региона Олегом Кожемяко по итогам работы Восьмой международной ярмарки китайских инвестиций COIFair-2016, прошедшей 20−21 октября в Пекинском Выставочном Центре.

«Мы очень заинтересованы в потоке китайских туристов. Мы уже сегодня готовы предложить партнерам из Поднебесной сотрудничество в развитии бальнеологического направления. В перспективе — возможность развития совместных оздоровительных туров к грязевым источникам», — сказал Олег Кожемяко.

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«Мы уже провели ряд переговоров с китайскими инвесторами по вопросу строительства гостиниц в Южно-Сахалинске и организации бальнеологических курортов. Губернатор предложил партнерам из Поднебесной в ближайшее время посетить регион и самим выбрать площадки под строительство гостиниц. Кроме того, глава региона поставил перед нами задачу: в кратчайшие сроки разработать туры, адаптированные под китайских гостей, с перелетом Харбин — Южно-Сахалинск. Эту работу мы проводим совместно с туроператорами», — рассказала руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова.

Совместно с китайскими партнерами островной регион хочет развивать не только туризм. В списке предложений — глубокая переработка рыбы и морепродуктов, леса, создание совместных производств по добыче угля. Особое внимание в этом перечне власти Сахалина уделяют инвестициям в развитие сельского хозяйства.

«У нас большой опыт в сфере международного сотрудничества. Мы вкладываем инвестиции в создание молочно-товарных ферм, тепличных, свиноводческих, птицеводческих комплексов. В 2017 году мы начинаем реализацию принципиально новых проектов по созданию селекционно-генетических центров. Это позволит решить одну из самых серьезных задач сельского хозяйства — выведение высокопроизводительного скота. Принять участие в этой работе могли бы и инвесторы из Китайской Народной Республики», — подчеркнул губернатор Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области принял участие в работе Восьмой международной ярмарки китайских инвестиций COIFair — 2016, прошедшей в столице КНР Пекине. Возглавлял делегацию РФ, крупнейшую на этой выставке, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Работу ярмарка начала с российско-китайского форума «Москва — Пекин. Две страны — одно дело». На ярмарке презентовали свои возможности 20 регионов РФ.