Москва, 24 октября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Ситуацию в Крыму в целом жители полуострова оценивают положительно. Так, в ходе опроса 80% крымчан заявили, что удовлетворены положением дел в республике. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

Высокий уровень положительных оценок зафиксирован и в отношении республиканских властей, в частности, о доверии главе республики Сергею Аксенову заявили 79% участников исследования.

Две трети (68%) опрошенных негативно оценивают состояние дорог, при этом три четверти (76%) отмечают улучшение ситуации в течение года (об ухудшении сказали лишь 5%). Абсолютное большинство участников исследования (91%) видели лично или слышали о ремонте дорог в Крыму, из них 62% оценили объем дорожного ремонта и строительства как значительные.

Решение о демонтаже незаконных строений в стометровой прибрежной зоне стало резонансным и получило поддержку жителей региона: о нем слышали 87% крымчан (в том числе 23% внимательно следили за ситуацией), положительно оценили действия республиканской властей в этом направлении 79%.

Заметны жителям Крыма и усилия региональных властей, главы республики по обеспечению чистоты, организации уборки мусора в населенных пунктах и за их пределами. Большинство участников исследования (82%) положительно оценили усилия власти в этом направлении, но при этом 65% ожидают большей активизации.

По мнению 10% респондентов, республиканские власти практически не занимаются этой проблемой.

Опрос проведен 17−19 октября 2016 года в Республике Крым. Объем выборки 1000 человек. Выборка репрезентирует население Крыма в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.