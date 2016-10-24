Бишкек, 24 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Фракция «Социал-демократической партии Кыргызстана» (партии власти) вышла из состава Коалиции парламентского большинства из-за принципиальных разногласий, возникших среди состоящих в ней депутатов парламента Киргизии, пишет «Вечерний Бишкек».

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Информацию о распаде Коалиции подтвердил депутат от СДПК Марат Аманкулов, сообщивший о том, что такое решение принято сегодня, 24 октября, на заседании этого политического объединения.

«Политические взгляды членов коалиции разнятся в некоторых вопросах. Речь идет в том числе и о фракциях «Онугуу-Прогесс» и «Ата Мекен». Мы приняли решение, которое будет озвучено на пленарном заседании, скорее всего, в эту среду, 26 октября. С этого дня официально Коалиция парламентского большинства распадется», — цитирует народного избранника ИА «Кабар».

Отметим, что согласно законодательству Киргизии, после официального подтверждения распада Коалиции парламентского большинства, правительство республики должно будет уйти в отставку, а все его министры автоматически становятся исполняющими обязанности. Впоследствии президент Киргизии должен будет вручить мандат на формирование новой Коалиции большинства лидеру одной из парламентских фракций.

ИА REGNUM напоминает, что действующая Коалиция большинства парламента Киргизии была сформирована 2 ноября 2015 года. В ее состав вошли 80 из 120 депутатов, представляющих фракции «Социал-демократической партии Кыргызстана», «Ата Мекен», «Кыргызстан» и «Онугуу — Прогресс». Возглавил этот политический альянс лидер фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев.