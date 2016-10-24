Калининград, 24 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Калининградской области стартовал масштабный общественный проект по уборке побережья Балтийского моря. Как сообщил сегодня, 24 октября, корреспонденту ИА REGNUM руководитель акции Дмитрий Ильков, калининградцы рассчитывают очистить от мусора 150 км пляжей и лесополосы, где отдыхают нерадивые туристы.

Калининградцы на уборке Балтики

Накануне блогеры и общественники убрали мусор на береговой линии протяжённостью 3 км у пос. Куликово. Чаще всего, по словам участников акции, попадались осколки от битых бутылок, влажные салфетки и одноразовая посуда. Были и неожиданные находки, в частности, два автомобильных кресла и сломанный пластиковый стол.

«Мусора очень много, — прокомментировал Ильков. — Даже, несмотря на то, что совсем недавно здесь проводила уборку администрация Зеленоградского района».

В течение последующих выходных дней в ноябре и декабре 2016 года к акции «150 км чистоты» подключатся студенты Калининградского государственного технического университета, сотрудники Западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы и «Сбербанка».

ИА REGNUM отмечает, что загрязнение пляжей Балтийского моря не является чисто российской проблемой (одно из старейших морей Европы омывает девять стран — Россию, Польшу, Германию, Данию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву).

По данным Сообщества по охране окружающей среды Германии, на сто метров балтийского побережья во всех девяти странах находится примерно 712 единиц мусора.