Москва, 24 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Москве проводят мониторинг автобусных маршрутов. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы, за недельный срок в городе арестовано и изъято более 100 автобусов, которые принадлежат 26 нелегальным перевозчикам. Все автобусы работают на маршрутах Москва — Московская область.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые московские автобусы

Глава ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков заявил, что пассажирам необходимо быть более бдительными. «В салоне легального автобуса должна быть обозначена стоимость проезда, список остановок, а также название и адрес компании, имена руководителя и водителя, контактные телефоны. Если такой информации нет, перевозчик может быть нелегальным. Кроме того, водитель обязательно должен давать билет — как это делают все компании, которые работают официально», — пояснил он.

В среднем, на спецстоянки увозят ежедневно по 20 автобусов, нарушающих установленные требования.

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Напомним, в Москве проведена реформа общественного транспорта, в рамках которой легальными перевозчиками признаны только те, которые заключили контракт с городом. Ранее заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин сообщил, «старые» маршрутки будут оштрафованы в размере 300 тысяч рублей.