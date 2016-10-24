В Москве за неделю арестовали более 100 автобусов
Москва, 24 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Москве проводят мониторинг автобусных маршрутов. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы, за недельный срок в городе арестовано и изъято более 100 автобусов, которые принадлежат 26 нелегальным перевозчикам. Все автобусы работают на маршрутах Москва — Московская область.
Глава ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков заявил, что пассажирам необходимо быть более бдительными. «В салоне легального автобуса должна быть обозначена стоимость проезда, список остановок, а также название и адрес компании, имена руководителя и водителя, контактные телефоны. Если такой информации нет, перевозчик может быть нелегальным. Кроме того, водитель обязательно должен давать билет — как это делают все компании, которые работают официально», — пояснил он.
В среднем, на спецстоянки увозят ежедневно по 20 автобусов, нарушающих установленные требования.
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Напомним, в Москве проведена реформа общественного транспорта, в рамках которой легальными перевозчиками признаны только те, которые заключили контракт с городом. Ранее заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин сообщил, «старые» маршрутки будут оштрафованы в размере 300 тысяч рублей.