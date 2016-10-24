Якутск, 24 октября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Ситуацию с назначением премьер-министром Евгения Чекина с депутатами регионального парламента уже проработали, и сюрпризы если и возможны, то на окончательное решение не повлияют. Такое мнение высказал в своём блоге политолог Виталий Обедин, комментируя просьбу к прокуратуре проверить законность назначения Чекина на госслужбу в целом и председателем правительства республики в том числе.

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«Странные телодвижения с запросами в прокуратуру по поводу служил/не служил погоду не сделают. Так побузить…», — считает эксперт.

Говоря о предстоящем голосовании за предложенную кандидатуру в Госсобрании республики, Виталий Обедин отмечает, что «теоретически возможны небольшие сюрпризы (за три года парламентарии, выбранные в Ил Тумэн в 2013 году, пообтесались и стали чувствовать себя увереннее, да и некоторым о перевыборах думать надо), но в целом ситуацию уже проработали. С «ЕР» проблем не возникнет, две фракции ЛДПР и «СР» заочно голоса сдали. Отмолчались пока только коммунисты, но им не привыкать брать под козырёк».

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«Независимых депутатов в парламенте нет, — пояснил политолог. — Есть Владимир Фёдоров, который не входит ни в одну фракцию (хотя одно время на официальном сайте парламента он числился в команде «СР») и Олег Тарасов, который поспешил размежеваться с «ЕР» (во фракции «партии власти», правда, всё еще числится), а потом продул выборы. Но два человека погоды не делают… даже один, потому что все фрондерство Тарасова закончилось 18 сентября. В общем, у меня иллюзий относительно сессии нет», — подытожил Виталий Обедин.

Эксперт также напомнил, что личность в этом назначении «дело вторичное». Ранее Виталий Обедин высказывал мнение, что выбор кандидата в премьер-министры Якутии показал: пост будет чисто техническим. Эксперт считает, что кандидатуру в кресло главы правительства подобрали так, чтобы в нём не могли формироваться кланы, с мнением которых глава должен бы был всерьёз считаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат столицы Якутии Анатолий Кырджагасов просит прокуратуру проверить законность назначения Евгения Чекина на должность председателя правительства республики. Парламентарий намерен выяснить, проходил ли кандидат в премьер-министры службу по призыву, есть ли у него дополнительное высшее образование по специализации государственных должностей гражданской службы и законно ли он был принят на должность специалиста Минэкономики Якутии в 2011 году.