Москва, 24 октября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. На предстоящей неделе (24−28 октября) рубль скорее всего не найдет поводов для роста, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Диапазон движений по Brent может быть ограничен диапазоном 51,00 — 53,70 доллара. При этом, если данные по коммерческим запасам в США отразят их рост, тяготеть энергоноситель будет в большей степени к нижней его границе, что окажет давление и на рубль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Кроме того, 28 октября решение по монетарной политике объявит Банк России. Ранее глава регулятора дала понять, что в 2016 году подобного шага от них ждать не стоит. Тем не менее, рынок полнится слухами о том, что все еще могут быть сюрпризы. И опасения дополнительного смягчения могут оказывать умеренное давление. Равно как и тот факт, что в России завершается период налоговых выплат и уже после 25 октября поддержка этого фактора исчезнет», — пояснила Рогова.

Читайте также: Рубль устойчив к доллару

«Все это позволяет полагать, что пара USD/RUB продолжит постепенное движение вверх с первичной целью на уровне 63,40», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль нервничает»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Центробанк РФ установил официальные курсы основных мировых валют. Так, доллар США составляет 62,44 рубля, евро — 68,03 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,46% — до 51,54 доллара за баррель.