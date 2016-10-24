Хабаровск, 24 октября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В бизнес-кругах Дальнего Востока по-разному восприняли идею Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке о замене службы в вооруженных силах РФ работой на предприятиях региона. Одни работодатели не готовы к сотрудничеству с призывниками и считают эту идею провальной, другие с радостью примут на работу возможных «альтернативщиков», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

Идея ведомства заключается в том, чтобы расширить альтернативную гражданскую службу. Вместо службы в армии призывник сможет, по замыслу, отработать на предприятиях дальневосточного региона два года.

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Авторы идеи полагают, что реализация такого проекта позволит решить сразу две задачи: привлечь рабочие руки туда, где их не хватает, и создать привлекательное предложение, по крайней мере для части молодых людей, которое позволит им не только отдать долг Родине, но и остаться жить на Дальнем Востоке, что будет способствовать заселению и развитию этих земель.

Реализовать идею планируют в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, в Амурской, Магаданской областях, на Камчатке, Чукотке, в ЕАО и Якутии.

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«Если речь пойдет о выпускниках вузов и техникумов, с инженерными специальностями, которым после завершения учебы пришло время служить, то вот таких, после, разумеется, собеседования, мы бы взяли. Неквалифицированные кадры, что называется, «с улицы», без мотивации, без образования — нет, такие нам не нужны. А вот с дипломированными молодыми ребятами, которые по итогам собеседования выскажут готовность работать на Дальнем Востоке, с такими мы готовы работать, с перспективой дальнейшего сотрудничества. Просто потому, что мы строим высокотехнологичный морской угольный терминал. Это производство с современной техникой, с очень сложной системой жизнеобеспечения. Люди без подготовки, а особенно такие, кто приедет лишь бы службу отбыть, здесь не нужны», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM исполнительный директор ООО «Сахатранс» — компании — резидента Свободного порта Ванино, строящей угольный терминал в бухте Мучке, Александр Углов.

«Категорически не согласен! Очень вредная идея! У человека другая мотивация должна быть. Дальний Восток — не каторга, куда нужно загонять насильно. В СССР это понимали, понимали, что люди сюда поедут только за «длинным рублем», за успешной и стремительной карьерой. И создавали для этого условия. Нужны преференции для бизнеса, нужно субсидирование, чтобы работодатель был заинтересован в повышении зарплаты, причем, белой зарплаты. Вот сейчас есть отличные инструменты — ТОРы, Свободный порт. Вот это — то, чего мы все давно ждали. Это хорошие, действенные инструменты, они сработают. А гнать на Дальний Восток толпу призывников из южных и западных регионов — это глупо, как минимум. У меня процентов 90 специалистов — приезжие, без всякой армии. Люди приехали по моему приглашению из других регионов, получили возможность купить жилье на нормальных, человеческих условиях, заниматься интересной работой, и остались, и уезжать не собираются. И это — единственный путь привлечения на Дальний Восток людей, другого не существует», — убежден генеральный директор строительной компании «Востокрегиострой» Вадим Москвичев.

Есть и иные мнения. Некоторые работодатели с удовольствием готовы сотрудничать с призывниками.

«Почему нет? Нормальная тема. Мне, например, нужны водители, грузчики, да много кто, даже строители. При этом, если это будут ребята, которые действительно хотят работать, они же и остаться здесь могут, жениться, детей нарожать. Вполне приемлемо, я считаю», — сказал генеральный директор торговой компании «Ванино — Групп» Виктор Зейкан.

«С удовольствием возьму на работу таких призывников — альтернативщиков. У нас в коммунальном хозяйстве рабочие руки нужны всегда. Нужны дворники, косари, маляры, сантехники, да кто только не нужен! Хорошая идея. Вот к нам направляют тех, кого суд приговорил к обязательным работам, мы берем. Так почему не взять призывников?», — поделилась директор управляющей компании «Кристалл» Галина Горностаева.

В Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке не исключают возможности прохождения альтернативной гражданской службы на предприятиях Минобороны на Дальнем Востоке, в качестве гражданского персонала. К тому же, по закону, «альтернативщик» на протяжении 21 месяца (срок альтернативной службы в РФ) получает зарплату, имеет право на 2 отпуска, может учиться в вузе или техникуме заочно, либо на вечернем отделении.

Альтернативная служба носит экстерриториальный характер — призывника могут отправить служить куда угодно.

«Самый первый вопрос, который у меня возник: а где будут проходить такую службу наши, дальневосточные призывники? Еще вопросы: где они будут жить? За чей счет питание, медицинское обслуживание? Если все это берет на себя Минобороны, то, думаю, кто-то заинтересуется. Поможет ли это улучшить демографию Дальнего Востока? Не уверен. Первое, что нужно для этого — создать достойные условия для тех, кто здесь уже есть, кто здесь родился, вырос, кто здесь сейчас живет. Без этого ничего не получится», — уверен хабаровский политолог, профессор кафедры философии и политологии Дальневосточного института управления Валерий Чудесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске прошла Всероссийская демографическая конференция. В ходе мероприятия представители Минвостокразвития сразу обозначили: денег мало, поэтому все инструменты, предлагаемые для улучшения демографии на Дальнем Востоке, должны быть высокоэффективны, но, при этом, совершенно не затратны. По данным ученых, прозвучавшим с трибуны конференции, Дальний Восток продолжает демонстрировать убыль населения, сверхсмертность, алкоголизацию населения, превышающую вдвое среднероссийские показатели. Участники конференции раскритиковали демографическую «Концепцию» Минвостокразвития за «бессистемность и отсутствие реальных предложений».