Новороссийск, Краснодарский край, 24 октября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В прошедшие выходные по всей России прокатилась очередная волна протеста против вступившего в силу закона о поправках в Уголовный кодекс РФ, ужесточающих наказание родителей за шлепки и подзатыльники своим детям. Митинги и пикеты в защиту российской семьи, в которых примяли участие родители, общественники, а так же все, кто считает, что «мы имеем право на настоящее воспитание наших детей, а не на толерантный суррогат», прошли, в том числе, и в крупных городах Южного федерального округа, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Новороссийское отделением РВС Пикет в Новороссийске против антисемейного закона

Так, всероссийская организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» организовала протестный пикет в Новороссийске. Активисты вышли на бульвар на улице Черняховского с призывом к родителям подписаться против антисемейного закона.

«Федеральный закон №323-ФЗ — это дискриминация родителей и близких родственников, — пояснил активист движения Станистав Филимонов. — Однако данный закон является только частью давно навязываемого России извне курса, построенного на ювенальных и антипедагогичных установках».

Речь идет и о действующей в России «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.», и — в особой степени — о готовящейся силами ювенального лобби новой стратегии, отвечающей требованиям Совета Европы в данной сфере.

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"Прикрываясь словами о защите прав ребенка и необходимостью противодействовать якобы повсеместному и непомерному насилию и жестокости в семьях, в российское законодательство пропихивают новые правовые «нормы». Это приведет к утверждению в практике «работы с семьей» антигуманных, расчеловечивающих технологий. Причем коснуться это может любой семьи, а не так называемых «маргинальных» или находящихся на учете органов опеки», — утверждают организаторы пикета.

Состоялись пикеты и в Волгограде, и, а в Астрахани. Активисты РВС продолжили сбор подписей горожан под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пресечь дискриминацию российских семей и остановить продвижение ювенальных технологий, внедряемых в РФ на законодательном уровне.

Напомним, в начале июля 2016 года был принят и вступил в силу ФЗ № 323 о поправках в УК РФ. В новой версии статьи 116 («Побои») родственные отношения (термин из ФЗ «близкое лицо») признаются отягчающим признаком наравне с религиозной, национальной рознью. Родственники будут отвечать по ужесточенному наказанию, наравне с хулиганами и экстремистами. Причем под «побои» подходит любое воздействие, причиняющее боль, в том числе и подзатыльник, шлепок, — простое воспитательное наказание. И за это мать, отец, любой родственник получит уголовное судимость, вплоть до двух лет лишения свободы.

Несмотря на то, что закон уже принят, родительская общественность продолжает протест. Антисемейные поправки можно нивелировать, приняв новый закон, который их отменит, более того подобный законопроект под давлением общественности уже разработан. В середине октября текущего года в администрацию президента уже было передано почти 172 тыс. подписей граждан, возмущенных принятым федеральным законом 323-ФЗ.