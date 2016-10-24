Москва, 24 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В Москве из-за технического сбоя поезда Московского центрального кольца (МЦК) идут с увеличенным интервалом — отклонение от графика составляет 16 минут, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

Причиной задержек стал электропоезд Ласточка № 6143, остановленный в 8:03 на пункте МЦК Лужники. Пассажиров высадили, состав отбуксирован в депо.

Увеличен интервал движения поездов по часовой стрелке. Диспетчеры прилагают максимальные усилия для скорейшего ввода поездов в график.

Напомним, движение по МЦК было запущено 10 сентября. По решению властей города, в течение месяца проезд по кольцу был бесплатным. Для москвичей были доступны 26 станций МЦК, затем открылись еще две — это станции «Дубровка» и «Соколиная Гора».