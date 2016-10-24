Керчь, Крым, 24 октября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Строители Крымского моста установили первую плиту проезжей части, монолитная конструкция сформирована на четырех пролетах автодорожного моста, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

rosavtodor.ru Установка плиты проезжей части Керченского моста

В будущем на поверхности плит будет уложено дорожное покрытие. Технологическая операция проведена на участке на острове Тузла.

По словам замначальника Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова, это передовой участок, где отрабатываются технические решения проектировщиков. Напомним, на автомобильной части моста будет по две полосы для движения транспорта в каждом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость Крымского моста — 19 километров. Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы с расчётной скоростью движения на дороге до 120 километров в час и пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки; железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки и расчётной скоростью движения для пассажирских поездов в 120 километров в час, для грузовых — 80 километров в час.