Москва, 24 октября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. На протяжении двух лет в десятках вузов Москвы и регионов тайно проводилась оценка «протестного потенциала». Итогом проверки преподавателей и студентов стали «справки для служебного пользования», об этом рассказал заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк, пишет 24 октября «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM МГУ

В ходе выступления на Конгрессе проректоров вузов по воспитательной работе Данюк заявил, что российское государство находится в состоянии необъявленной войны, которая отличается гибридным характером и множеством фронтов.

«Один из них пролегает внутри нашего государства — это ментальный фронт», — пояснил Данюк.

По словам специалиста, студенческая среда служит одним из основных «деструкторов», на которые делают ставку западные планировщики, использующие практику провоцирования государственных переворотов.

«К сожалению, на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но не стесняясь происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей», — отметил Данюк.