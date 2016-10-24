Москва, 24 октября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В 2018 году в России будет отключено аналоговое телевидение, его заменит цифровое ТВ. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

envisionoptical.com Аналоговое телевидение

«Безусловно, в 2018 г. будет отключено аналоговое вещание, — сказал министр. — Фактически был перенос с 2015 г. на 2018 г. в связи с тем, что, опять же, сокращалось финансирование, сдвигалась вправо стройка. Поэтому сроки объективно перенеслись».

При этом Никифоров добавил, что власти РФ с 2018 года перестанут субсидировать аналоговое ТВ.

«Как только уйдут субсидии, оно моментально будет отключено, — сказал Никифоров. — Никто не будет его поддерживать, ну, возможно, только какие-то один-два региона что-то оставят, исходя из своих региональных интересов, не более того».