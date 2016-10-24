СМИ: Александр Хинштейн будет работать над положительным имиджем Росгвардии
Москва, 24 октября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы шестого созыва («Единая Россия») Александр Хинштейн получил должность советника директора Росгвардии (советник Виктора Золотова). В его задачи входит работа над созданием положительного имиджа этой структуры. Об этом сообщили информированные источники, пишет газета «Коммерсантъ».
Уточняется, что на минувшей неделе Хинштейна «представили новому коллективу». Экс-депутат будет заниматься идеологией, курировать вопросы нормативно-правового регулирования и информационную сферу.
Издание отмечает, что Хинштейн не согласился давать комментарии по поводу своего нового назначения, но факт своего трудоустройства подтвердил.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росгвардия была создана в России 5 апреля 2016 года. Главой структура является Виктор Золотов. Первые его заместители — Сергей Ченчик и Сергей Меликов.