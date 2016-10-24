Москва, 24 октября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы шестого созыва («Единая Россия») Александр Хинштейн получил должность советника директора Росгвардии (советник Виктора Золотова). В его задачи входит работа над созданием положительного имиджа этой структуры. Об этом сообщили информированные источники, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Уточняется, что на минувшей неделе Хинштейна «представили новому коллективу». Экс-депутат будет заниматься идеологией, курировать вопросы нормативно-правового регулирования и информационную сферу.

Издание отмечает, что Хинштейн не согласился давать комментарии по поводу своего нового назначения, но факт своего трудоустройства подтвердил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росгвардия была создана в России 5 апреля 2016 года. Главой структура является Виктор Золотов. Первые его заместители — Сергей Ченчик и Сергей Меликов.