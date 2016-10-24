Москва, 24 октября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. В России численность экономически активного населения в возрасте 15−72 лет (занятые + безработные) в сентябре 2016 года составила 77,1 млн человек или 53% от общей численности населения страны, сообщили в Росстате.

Илья Репин. Босяки

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2016 года составил 5,2%.

Численность занятого населения в сентябре 2016 г. уменьшилась по сравнению c августом на 358 тыс. человек, или на 0,5%, по сравнению с сентябрем 2015 г. увеличилась на 181 тыс. человек, или на 0,2%.

Количество безработных в сентябре по сравнению с августом уменьшилась на 19 тыс. человек, или на 0,5%, по сравнению с сентябрем 2015 года — на 14 тыс. человек, или на 0,4%.

Среди безработных доля женщин в сентябре составила 46,5%, городских жителей — 66,8%, молодежи до 25 лет — 23,4%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 27,1%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,3%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,6%). В сентябре это превышение составило 1,6 раза.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда на 17 октября, число безработных снизилось на 1,7% и составило 839,2 тысяч человек. Сокращение числа безработных отмечено в 73 регионах.