Пекин, 24 октября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Согласно данным отчета, опубликованного Национальной комиссией здравоохранения и планирования семьи КНР, более половины жителей столицы Китая в возрасте от 18 лет страдают от избыточного веса. Кроме того, в отчете подчеркивается, что более 90% учащихся старших классов в Пекине имеют серьезные проблемы со здоровьем.

todayonline.com Борьба с избыточным весом в Китае

С конца 2015 г. специалисты из 206 медицинских учреждений Пекина провели около 3,74 млн медицинских экспертиз, в результате чего было установлено, что жители столицы подвержены прибавлению избыточного веса. По данным врачей, ожирение наиболее характерно для мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Главными причинами данного явления стали неправильный образ жизни, вредная еда, отсутствие физических нагрузок, пишет «Бэйцзин жибао».

Всего за год индекс избыточного веса у большинства жителей Пекина увеличился с 40,45% до 52,45%. Медицинские осмотры продемонстрировали, что более 40% жительниц Пекина имеют предрасположенность к развитию рака молочной железы.

Медицинское обследование школьников шокировало не только родителей, но и врачей, проводивших осмотры — отличное здоровье наблюдается лишь у 10% от общего числа осмотренных детей. Наиболее распространенными проблемами стало ожирение и близорукость. Проблемы со зрением отмечены у 90% школьников, 20,36% страдают от избыточного веса, у 14,45% диагностировано ожирение различной степени.