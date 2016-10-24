Волгоград, 24 октября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. В Волгограде теперь есть место, где можно отдохнуть и попить чаю вместе с необычными работниками заведения. Речь идет о котокафе «Котейня», которое открылось в центре города, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Кошка

В заведении постоянно живут девять кошек и котов, которые попали на свою «новую работу» из приютов или с улицы. Все животные здоровы, привиты и имеют ветпаспорта.

Покушать в кафе не получится, так как кухни здесь, по понятным причинам, нет. А вот побаловать себя чайком с печеньем и отдохнуть в приятной кошачьей компании — пожалуйста. Пушистых четвероногих можно гладить и кормить специальными лакомствами, играть с ними.

Помимо общения с животными можно здесь поиграть и в приставку или настольные игры¸ принять участие в различным мастер-классах и мероприятиях, которые проводит тайм-кафе.

Обстановка и интерьер замурчательного кафе соответствует кошачьей тематике. Как пояснили организаторы заведения, за прибылью они не гонятся, все доходы идут четвероногих обитателей, на главное — привить любовь к животным и найти животным добрых новых хозяев. Любого понравившегося животного посетители кафе смогут забрать к себе домой. Освободившее место пустовать не будет, его сразу же займет новый четвероногий «работник».

Добавим, что подобные заведения уже начали приобретать популярность по всей стране. Так, есть «Меховое кафе» в Калуге, «Мурзик» — в Нижнем Новгороде, «ТерраКот» — в Краснодаре, «Республика кошек» — в Санкт-Петербурге. В начале текущего года кафе, где посетителей встречают кошки, открылось и в Ростове-на-Дону.