Кале, Франция, 24 октября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В пригороде Кале начинаются работы по сносу самого большого во Франции палаточного лагеря для переселенцев, также известного как «джунгли». На сегодняшний день в лагере остаются от шести до восьми тысяч беженцев, передает 24 октября НТВ.

lexpress.fr Лагерь беженцев в Кале

Большая часть обитателей лагеря — выходцы из Судана, Афганистана и Эритреи. Власти намерены переселить людей в центры временного размещения. Однако многие переселенцы не хотят покидать палаточный лагерь, так как боятся, что из временных центров их отправят обратно на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в лагере под Кале произошли столкновения беженцев и полицейских. Молодые люди, разъяренные решением о ликвидации лагеря, забросали стражей порядка камнями и предметами, оказавшимися под рукой. В ответ сотрудники полиции применили дубинки и слезоточивый газ.