Москва, 24 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова президент Украины Петра Порошенко о двух радикальных альтернативах минским договоренностям.

falco Альтернативы

По его словам, на деле обе альтернативы ложные: их нет. Пушков напомнил, что Порошенко в качестве альтернативы Минску-2 предложил военное решение и наступление на Россию.

Ранее Порошенко призвал противников минских соглашений подумать об альтернативах переговорному процессу и проявить политическую ответственность. Украинский лидер, обозначив альтернативы, обвинил противников «Минска» в намерении окончательно отказаться от территорий в Донбассе.