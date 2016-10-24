Екатеринбург, 24 октября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Священники, служащие в армии, будут носить форму с особыми знаками отличия. В Центральном военном округе (ЦВО) такие знаки отличи уже разработаны, сообщает RT.

mil.ru Военный священник в одном ряду с солдатами

Уточняется, что это та же военная форма, но со специальными нашивками и эмблемами. В том месте на форме, где у других военнослужащих петлички с родом войск, будет находиться православный крест, а там, где пишется фамилия и инициалы — имя и церковный сан.

Священники поверх формы надевают крест. Эти нововведения связаны с тем, что всё время носить рясу военнослужащим священникам неудобно для военной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября над Челябинской областью на высоте 3,5 тысячи метров прошёл воздушный крёстный ход: в самолёте Ту-134 УБЛ территорию облетели 30 священников Центрального военного округа (ЦВО), в том числе и митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим.