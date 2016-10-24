Москва, 24 октября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Нефть марки Brent обосновалась в диапазоне 51,30 — 53,73 доллара за баррель. Факторы сейчас противоречивые. Пока нет достаточно оснований говорить о том, что дисбаланс спроса и предложения будет устранен в ближайшее время, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

bashneft.ru Добыча нефти

«Конечно, отдельные локальные всплески спроса могут формировать в частности данные по коммерческим запасам в США. Но и тут стоит помнить, что октябрь сезонно слабый месяц для нефти», — отметила Рогова.

«Кроме того, данные от Baker Hughes по числу работающих буровых демонстрируют семнадцатую неделю подряд роста показателя, это вернет нефть в район уровня 51,00 — 51,30», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, черное золото дешевеет на фоне комментариев главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалаха аль-Амри и министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби о нежелании страны сокращать добычу нефти. Так, по состоянию на 08.01 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,46% — до $51,54. Цена на нефть марки WTI опустилась 0,59% — до $50,55.