Манила, 24 октября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Действия президента Филиппин Родриго Дутерте, ведущего борьбу с наркоманами, необходимо расследовать в Международном уголовном суде. Об этом, как передает RT, заявила филиппинский сенатор Лейла де Лима.

kami.com.ph Родриго Дутерте

«Он (суд) должен уже начать думать о расследовании или начать следствие в отношении убийств в качестве преступлений против человечности», — сказала сенатор.

Де Лима добавила, что в последнее время она стала получать многочисленные сообщения с угрозами убийства после того, как ее адрес и номер мобильного телефона стали публичными.

Как ранее передавало ИА REGNUM, спорная с точки зрения гражданских прав и свобод «война с наркотиками», которую президент Филиппин Родриго Дутерте ведет на островном государстве, неоднократно вызывала критику «международного сообщества», в частности главы Белого дома Барака Обамы и генсека ООН Пан Ги Муна.

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