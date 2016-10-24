Москва, 24 октября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Первые осенние заморозки пришли в Москву: в ночь на 24 октября минусовая температура зафиксирована на ВДНХ, сообщили в Гидрометцентре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Уточняется, что температура воздуха впервые опустилась ниже нуля в этом сезоне: 24 октября термометр зафиксировал — 2,1 градуса Цельсия. В Подмосковье заморозки были ещё заметнее — в посёлке Черусти столбик термометра опустился до — 5,6 холода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей центральных районов страны о резком понижении температуры «благодаря» воздушным массам из Арктики. Позже в Гидрометцентре РФ заявили, что говорить об экстремально низких температурах предстоящей зимой преждевременно.