Москва, 24 октября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 21 октября закрылись ростом. Баррель Brent по итогам дня подорожал на 0,93%, до $51,85. После снижения котировок до $51,11 на нефтяном рынке началась фаза роста. Рост котировок был остановлен уровнем $51,86, с которого цена за один час снизилась на 1,31%, до $51,18.

lapatilla.com Добыча нефти

Снижение цен на нефть спровоцировало ослабление канадской валюты к доллару США после заявления министра торговли Канады Христи Фриланд. Она заявила, что многомесячные переговоры по созданию зоны свободной торговли между ЕС и Канадой провалились. В течение девяти часов покупатели отыграли все потери. Цена восстановилась до $51,85.

На торгах в Азии баррель Brent стоит $51,56 (-0,57%). Ключевой поддержкой остаётся уровень $51. Если продавцы его продавят, то про рост нефтяных котировок можно забыть до конца ноября.

Также опасения у нефтетрейдеров вызывает рост числа нефтяных буровых установок в США. Цена выше 50 долларов мотивирует американские компании увеличивать добычу сланцевой нефти.

Сегодня понедельник — день коррекций. На первую половину дня по нефти ожидается рост котировок до $52, во второй половине дня — снижение до $51,70.