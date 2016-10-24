Берлин, 24 октября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Политик Ангела Меркель может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии в четвертый раз. Об этом, как пишет газета Mitteldeutsche Zeitung, сообщила глава парламентской фракции Христианско-социального союза (ХСС) Герда Хассельфельд.

bernswaelz Ангела Меркель

«Если Меркель готова вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера, я окажу ей полную поддержку», — сказала она.

По словам главы ХСС, партнеры Меркель по коалиции также высказываются за ее выдвижение на новый срок.

При этом Хассельфельд добавила, что членам коалиции «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС), лидером которой является Меркель, осталось преодолеть «некоторые разногласия».