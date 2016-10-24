Вашингтон, 24 октября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал операцию по освобождению города Мосула (Ирак) от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) катастрофой. Исламисты уже знали о предстоящем и были готовы отразить атаку. Об этом он сообщил в своём Twitter.

imgur.com Военная операция в Мосуле

«Выясняется, что атака на Мосул — это полная катастрофа. Мы предупредили их за несколько месяцев. США выглядят глупо», — написал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армия правительства Ирака ведёт действия по освобождению Мосула с марта 2016 года с целью выбить из города ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 16 октября началось наступление на Мосул при участии международной коалиции, в состав которой входят США, Великобритания, Франция, Австралия.

23 октября правительственные войска Ирака добрались до последнего населённого пункта на пути к Мосулу. Иракские военные атаковали пункт Телль-Кайф в пяти километрах от главного оплота ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.