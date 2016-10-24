Курган, 24 октября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. В Кургане на площади перед кинотеатром «Россия» состоялся протестный митинг организованный всероссийской организацией защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС). В мероприятии принимали участие не только активисты Зауралья, но и представители РВС прибывшие из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Миасса, Кусы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба «Родительского всероссийского сопротивления» Курган 0

Митингующие протестовали против вводимых в российское законодательство ювенальных норм. В частности речь идёт о принятом летом ФЗ №323, согласно которому статья 116 УК РФ (побои) в новой редакции ужесточает наказание в отношении «близких людей», то есть родственников. При этом аналогичные действия в отношении чужих людей переведены в разряд административных правонарушений. Таким образом, за воспитательный шлепок родители могут попасть под уголовное преследование и получить два года лишения свободы, тогда как посторонний гражданин, избивший постороннего ребёнка или человека может отделаться штрафом. Общественники считают, что принятие этого закона — элемент ювенальной юстиции, направленной на разрушение института семьи, а в народе закон получил прозвище «закон о шлепках» или «закон о запрете на воспитание».

Общественники стояли с плакатами: «ФЗ №323 — ювенальный беспредел», «Спасём семью — отстоим Россию», «Защитим родные семьи», «Руки прочь от наших детей», «Вместо возрождения института семьи — очередная атака на её основы». Так же на митинге присутствовал заместитель председателя Зауральской епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, священник Храма Рождества Христова отец Михаил Бахарев.

Отметим, что Патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства и детства также выступила против данной законодательной инициативы.

Напомним, что данный законопроект был внесён Верховным судом России и по замыслу авторов должен был декриминализовать эту статью уголовного кодекса и перевести побои, то есть физические действия причинившие боль без ущерба для здоровья в разряд административных правонарушений. Однако в июне во время рассмотрения ФЗ депутат Государственной думы Павел Крашенинников («Единая Россия») без предварительного рассмотрения на профильных комитетах внёс поправки, согласно которым уголовное наказание в отношении «близких людей» не только не отменяется, а наоборот ужесточается.

Читайте также: «Нет закону о шлепках!»: свердловчане пикетируют приёмную «Единой России»

Против данной инициативы по стране прокатилась волна протестных мероприятий, резко против выступили родительские общественные организации, уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов, сенатор Елена Мизулина и другие общественные деятели. Тем не менее, закон был принят.

Однако общественники продолжили свою борьбу и организовали сбор «живых» подписей граждан под обращением к президенту России. Они просят обратить внимание на то, что в России продолжает насаждаться ювенальная юстиция. На данный момент в приёмную администрации президента передано более 182 тысяч подписей, сбор которых продолжается и по сей день.