Москва, 24 октября, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Законопроект об упорядочении процесса внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс внесла в Госдума член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября. Предусматривается внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс отдельным федеральным законом и недопустимость включения таких норм в тексты других федеральных законов.

ИА REGNUM Госдума

Исключение составляют положения УПК о подсудности и подследственности уголовных дел, изменения в которые могут быть включены в тексты федеральных законов, касающихся поправок в Уголовный кодекс.

Проект закона также предполагает наличие официальных отзывов Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Федеральной адвокатской палаты при рассмотрении Госдумой внесенных законопроектов об изменениях в УПК РФ. При этом предлагается наделить Генеральную прокуратуру обязанностями обобщать и учитывать мнения всех органов следствия и дознания независимо от их ведомственной принадлежности при подготовке официального отзыва.

Один раз в год будет вводиться в действие закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, который и будет объединять все, принятые в течение года, законодательные акты, затрагивающие УПК РФ, следует из документа.

Также устанавливается единый день вступления в силу принятых в течение года федеральных законов о внесении изменений в УПК — 1 марта года, следующего за годом принятия, если федеральным законом не предусмотрен более поздний год его вступления в силу.

С момента введения в действие УПК (в 2002 году) принято более 190 федеральных законов о внесении в него изменений. 40% из них связаны с внесением изменений в правила о подсудности и подследственности уголовных дел. Динамика изменений в отдельные годы доходит до 2−3 законов в месяц, указала автор. Мизулина считает, что изменения в УПК не всегда обоснованы, имеет место нарушение внутренней логики УПК, вносится терминологическая неопределенность и путаница.