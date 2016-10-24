Вашингтон, 24 октября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Компания Microsoft перестала поддерживать бесплатный сервис Skype на таких программных платформах для смартфонов, как Windows Phone 8 и 8.1. Теперь пользователи устройств не смогут установить приложение, а те кто установил его ранее, смогут пользоваться им только до начала 2017 года, сообщает портал Dgl.ru.

hardware.fi Microsoft. Skype

Отмечается, что без Skype осталась значительная часть обладателей Windows-смартфонов — 85%. Кроме того, Skype не поддерживается версией Windows RT, предназначенной для планшетов с ARM-процессорами.

При этом новой версией ОС Windows 10 Mobile оснащены не более 13,7% Windows-смартфонов. В скором времени отдельные устройства на Windows 10 Mobile также могут перестать поддерживать Skype, отмечает издание.