Бразилиа, 24 октября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. В финальном матче клубного чемпионата мира (ЧМ) по волейболу казанский «Зенит» в 3-х партиях уступил бразильскому клубу «Сада Крузейро». Встреча, прошедшая 23 октября в Бетине (Бразилия), завершилась со счетом 3:0.

zenit-kazan.com Матч между «Зенит» — «Сада Крузейро»

Серьезная борьба между командами велась в первых двух партиях, третий сет хозяева площадки выиграли у команды России с явным очковым преимуществом.

Отметим, что в матче за бронзу итальянский клуб «Трентино» переиграл аргентинский «Дрин Боливар» — 3:2.

Клубный чемпионат мира. Бразилия.

«Сада Крузейро» (Бразилия) — «Зенит» (Россия) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:15)

«Боливар» (Аргентина) — «Трентино» (Италия) — 2:3 (22:25, 25:23, 23:25, 31:29, 15:17).

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