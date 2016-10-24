Лондон, 24 октября, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся с 2012 года на территории посольства Эквадора в Лондоне, никогда не публиковал документы с территории дипмиссии, говорится в сообщении организации в Twitter.

wikileaks.org WikiLeaks

Отмечается, что Ассанж также не публиковал документы с территории, находящейся под юрисдикцией Эквадора, документы о выборах в США. Так организация прокомментировала решение властей Эквадора ограничить доступ к интернету в своем посольстве в Великобритании.

При этом организация отметила право Эквадора решать «каким образом избежать неправильного толкования политики страны со стороны СМИ и других государств, но при этом обеспечить соблюдение прав человека в отношении Ассанжа».

Информация на сайте WikiLeaks размещается из информационных центров, расположенных по всему миру, в частности во Франции, Германии, Нидерландах и Норвегии. Что касается выборов в США, то Ассанж не поддерживает какого-либо кандидата, однако не отказался бы обсудить позицию кандидата от «Партии зеленых» Джилл Стайн по вопросам разоблачений, мира и войны.

Напомним, интернет-соединение Ассанжа в посольстве Эквадора было прервано 15 октября — после того, как были опубликованы речи кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. По данным телеканала NBC, власти США убедили Эквадор закрыть доступ Ассанжа в интернет — Вашингтон считает, что Ассанж добровольно помогает российским спецслужбам в их операции по срыву выборов в США.

Напомним, Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. Портал специализируется на публикации секретных разоблачительных документов и материалов, полученных из анонимных источников.

В основном портал публикует секретные материалы американских государственных служб, в том числе разведывательных. США решили любыми средствами уничтожить Ассанжа. Чтобы доставить его в США, против Ассанжа, подданного Швеции, были возбуждены уголовные дела о сексуальных домогательствах. Ассанж успел укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне и живет там до сих пор.