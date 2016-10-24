Ростов-на-Дону, 24 октября, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» провёл матч 11-го тура РФПЛ на выезде. Встреча с «Уфой» завершилась нулевой ничьей. Как отметил главный тренер жёлто-синих Иван Данильянц, на результат повлияли и усталость игроков после матча с «Атлетико», и короткий промежуток между играми российского чемпионата и Лиги чемпионов УЕФА. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 24 октября.

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В этот раз на поле стадиона «Нефтяник» в стартовом составе вышли все шесть новичков команды, пополнивших стан жёлто-синих в начале сезона 2016/17.

«Сложный матч. В составе было много изменений в каждой линии. Это отразилось на качестве игры, но мы выполнили все, что планировали. Знали, что будет тяжело. Было много эмоций и моментов у наших ворот, но боролись до конца и не пропустили. Что касается атаки, то впереди создали мало. Мы результатом довольны, так как нужно учитывать все нюансы нашей подготовки к матчу и состояние игроков», — прокомментировал рулевой жёлто-синих.

«Ростов» занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ, заработав 17 очков. Впереди жёлто-синим предстоит футбольная баталия с пермским «Амкаром». Встреча пройдёт на выезде 29 октября. Соперник из Перми имеет в активе столько же очков и располагается на строчку ниже в турнирной таблице.