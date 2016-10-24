Токио, 24 октября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Компания Mitsui (Япония) намерена купить десять процентов акций российской фармкомпании «Р-Фарм», пишет Nikkei.

Kakidai Mitsui & Co

Решение о том, будут ли сделаны инвестиции в российскую компанию, в Mitsui примут к марту следующего года. Японцы планируют вложить приблизительно 10 миллиардов иен ($96,3 млн).

Интерес Mitsui к фармацевтической сфере обращает на себя внимание: в июле этого года компания заявила о своих планах купить международную группу компаний Columbia Asia, работающих в Азии и в Африке.

Напомним, Mitsui — это крупная торговая компания Японии. В сфере её деятельности не только фармокологическая продукция, но и машиностроительная, химическая, пищевая, работа в энергетической сфере и многих других.