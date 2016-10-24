Нью-Йорк, США, 24 октября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Утренние торги отмечены снижением цены на нефть, трейдеры связывают падение со сделанным накануне отказом Ирака уменьшить нефтедобычу вслед за рекомендациями ОПЕК. Фьючерсы на нефть марки Brent утром понедельника, 24 октября, торговались на 0,4% ниже по сравнению с предыдущей ценой, передает Reuters.

cbc.ca Нефть

На утренних торгах фьючерсы на Brent Crude продемонстрировали падение на 19 центов и стоили $51,59 за баррель, цена на американскую West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 22 цента до $50,63 за баррель.

Ранее сообщалось, что ОПЕК планирует сократить добычу нефти, установив показатели в диапазоне 32,5−33,0 млн баррелей в сутки, для сравнения в сентябре добывалось 33,39 млн баррелей в сутки.

В воскресенье, 23 октября, глава иракского государственного нефтяного комитета Фаллах аль-Амри заявил, что Ирак не намерен присоединяться к договоренностям ОПЕК. Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает также отмечаемый в США рост буровых установок.

Между тем, аналитики не склонны драматизировать значение падения цен на нефть. «Статистические балансы позволяют предположить, что условия заметно улучшились. Мы полагаем, что рынок движется в равновесие быстрее, чем это обычно признается», — цитирует источник мнение эксперта.