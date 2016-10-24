Пекин, 24 октября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Канцелярии по вопросам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань сообщил о подготовке первого визита лидера тайваньской партии Гоминьдан Хун Сючжу в КНР.

Цитата из к/ф «Основание КНР». реж Саньпин Хань, Хуан Цзяньсинь. 2009. Китай, Гонконг Мао Цзедун и Чан Кайши на переговорах об окончании гражданской войны. Последняя встреча глав Гоминьдана и КПК

Лидер правящей ранее партии впервые посетит Пекин и Нанкин в конце октября — начале ноября. Хун Сючжу стал первой в истории Тайваня женщиной, возглавившей Гоминьдан. Она возглавила партию после того, как ее экс-глава проиграл выборы на должность главы администрации в начале 2016 г., пишет «Синьхуа».

Цай Инвэнь, возглавляющая Демократическую прогрессивную партию Тайваня, заняв пост главы администрации, выступила против наметившегося сближения Тайваня и материкового Китая, чем вызвала недовольство широких слоев населения, пострадавших от очередного развития напряженности между сторонами Тайваньского пролива.

Тайбэй пока не прокомментировал информацию о грядущем визите делегации партии Гоминьдан. Точная дата официального визита до сих пор неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, тайваньские граждане, проживающее на небольшом острове Пэнху высказались против открытия здесь казино. Идея референдума была связана с тем, что открытие казино позволило бы решить часть экономических проблем острова, через привлечение туристов. Проблемы возникли после того как Китай заморозил официальные связи с Тайванем, что связано с непризнанием Тайбэем принципа «Один Китай».