WP: Скептицизм Белого дома остановил планы ЦРУ по поставке оружия в Сирию
Вашингтон, 24 октября, 2016, 06:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы рассмотрела возможность поставки оружия вооруженным боевым группировкам в Сирии для того, чтобы те могли отражать атаки российской авиации. Вопрос встал на повестку дня после того, как благодаря совместным действиям ВКС РФ и ВС Сирии была окружена значительная группировка вооруженных боевиков под Алеппо, его обсуждение прошло на недавней встрече Обамы со своей командой по национальной безопасности. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает WashingtonPost.
По итогам прошедшего совещания поддерживаемый ЦРУ план поставки оружия сирийской оппозиции не был ни утвержден, ни отвергнут, сообщает источник со ссылкой на анонимного чиновника близкого к переговорам.
Растущий скептицизм администрации Обамы по поводу секретной программы ЦРУ, в рамках которой США за последние три года обучили и вооружили тысячи сирийских боевиков, привел к тому, что, вероятнее всего, никаких решительных действий до конца его президентского срока предпринято не будет.
По словам чиновников, сомнения в Белом доме связаны с вмешательством в сирийский конфликт Москвы. В администрации президента склонны думать, что даже в случае применения Вашингтоном больших усилий уже не удастся добиться желаемого результата.
По всей видимости, сообщает WP, принимать значимые решения по сирийскому конфликту предстоит следующему хозяину Белого дома.