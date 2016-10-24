Вашингтон, 24 октября, 2016, 06:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы рассмотрела возможность поставки оружия вооруженным боевым группировкам в Сирии для того, чтобы те могли отражать атаки российской авиации. Вопрос встал на повестку дня после того, как благодаря совместным действиям ВКС РФ и ВС Сирии была окружена значительная группировка вооруженных боевиков под Алеппо, его обсуждение прошло на недавней встрече Обамы со своей командой по национальной безопасности. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает WashingtonPost.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По итогам прошедшего совещания поддерживаемый ЦРУ план поставки оружия сирийской оппозиции не был ни утвержден, ни отвергнут, сообщает источник со ссылкой на анонимного чиновника близкого к переговорам.

Растущий скептицизм администрации Обамы по поводу секретной программы ЦРУ, в рамках которой США за последние три года обучили и вооружили тысячи сирийских боевиков, привел к тому, что, вероятнее всего, никаких решительных действий до конца его президентского срока предпринято не будет.

По словам чиновников, сомнения в Белом доме связаны с вмешательством в сирийский конфликт Москвы. В администрации президента склонны думать, что даже в случае применения Вашингтоном больших усилий уже не удастся добиться желаемого результата.

По всей видимости, сообщает WP, принимать значимые решения по сирийскому конфликту предстоит следующему хозяину Белого дома.