Якутск, 24 октября, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Управление делами главы и правительства Якутии в очередной раз тратит деньги на подарки. На этот раз через сайт госзакупок власти региона приобретают серебряные ручки, золотые часы и подарочные канцелярские наборы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бонифацио Веронезе. Богач и бедняк

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Общая сумма средств, выделенных на подарки, составила почти 2,3 миллиона рублей. В том числе за выполнение работ по изготовлению женских золотых наручных часов, которые станут приложением к грамоте правительства Якутии, из бюджета готовы заплатить 820 тысяч рублей. На эти деньги будут приобретены 36 женских золотых часов и 5 мужских. Их корпус по условиям закупки должен быть сделан из золота 585 пробы, его вес для мужских часов должен быть не менее 13 граммов, для женских — 3,3 грамма. Ремешок из натуральной кожи, футляр — из дерева тёмно-красного цвета.

Серебряные ручки станут приложениями к благодарностям правительства республики. Их закупают 136 штук, и готовы потратить на это 979,2 тысячи рублей. Все внешние составные части ручек (основание, соединительное кольцо, клип, колпачок) должны быть полностью изготовлены из серебра 925 пробы. Вес изделия составит не менее 19 грамм. С двух сторон ручек будут нанесены методом гравировки символики флагов России и Якутии и надпись «Правительство Республики Саха (Якутия)». «Ручка должна быть апробирована, заклеймена Государственной инспекцией пробирного надзора, в порядке, установленном законодательством. Рядом с пробой должен стоять именник», — также говорится в условиях закупки.

Третий подарочный лот подразумевает приобретение 259 ежедневников и 70 канцелярских наборов представительского класса на сумму почти 500 тысяч рублей. На логотипе ежедневников будет изображён фасад здания дома правительства №1 республики. В наборе помимо ежедневников также будут ручки и планинги в упаковке с изображением герба Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, золотые часы и прочие дорогие подарки на бюджетные деньги в Якутии в этом году покупались уже неоднократно. Так, в марте на подарки потратили 7,8 миллиона рублей, в мае почти миллион, в июне — 6,3 миллиона. Помимо подарков правительство республики не забывает покупать себе чай, кофе, конфеты и печенье.