Пекин, 24 октября, 2016, 06:47 — ИА Регнум. Народный банк Китая ослабил национальную валюту сразу на 132 базисных пункта. Таким образом, по состоянию на 24 октября за 1 американский доллар дают 6,7690 юаней. Таким образом, китайский юань подешевел по отношению к национальной валюте США еще на 0,2%.

baike.m.sogou.com Юань

Министерство финансов КНР ранее определило, что ежедневные колебания китайской валюты не должны превышать 2%, как только укрепление или ослабление юаня превысит эту отметку, это вызовет те или иные последствия для китайской, а затем мировой экономики, пишет «Синьхуа».

Как ранее сообщали в Пекине, данные колебания юаня вызваны внешними факторами и не повлияют на восстановление экономики.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 октября юань впервые обновил шестилетний минимум. Согласно решению Народного банка Китая, курс его национальной валюты снижен на 160 базисных пунктов (около 0,2%) к доллару США, до значения в 6,7258.