Киев, 24 октября, 2016, 06:17 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко призвал противников Минских соглашений подумать об альтернативах переговорному процессу и проявить политическую ответственность. Президент обозначил два альтернативных сценария: военный конфликт и открытое наступление на РФ, по сути же критикующие Минский переговорный процесс политические силы ставят перед собой цели сдачи территорий Донбасса. Выступление президента цитирует 23 октября агентство УНIАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Некорректно просто критиковать Минские соглашения и не предлагать никаких альтернатив, считает президент Украины.

«Альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на РФ, — заявил Порошенко. — Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы».

Подразумевая однозначность вытекающих из сравнения выводов, глава Украины упрекнул противников «Минска» в политической безответственности, а также обвинил в намерении окончательно отказаться от территорий в юго-восточной части страны.

«Хочу разочаровать, что эти политические силы и их сторонники, которые против «Минска», не получат ни мира, ни территорий. Поэтому эти заявления абсолютно безответственные», — заявил президент Украины.

Как ранее сообщало ИА Регнум, по мнению Порошенко, в том случае, если Украина выйдет из Минского процесса, США и ЕС могут отменить антироссийские экономические санкции.