Франкфурт-на-Майне, Германия, 24 октября, 2016, 06:11 — ИА Регнум. В университете Франкфурта-на-Майне студент Херлен Болд под руководством доктора филологических наук, профессора Ирины Невской расшифровал одну из древнейших рукописей сутры «Ключ разума» («Оюун түлхүүр») на старомонгольском языке. Оригинал рукописи хранится в фондах Национального музея Республики Алтай.

musey-anohina.ru Наставления Чингисхана

Авторство сутры «Ключ разума» приписывается Чингиз-хану, произведение датируется XIII—XIV веками. Частично оно действительно было написано Чингиз-ханом, частично к нему делали добавления его последователи, говорится в сообщении музея. Это произведение относится к жанру сургалов, то есть поучений, наставлений.

Известны многочисленные рукописные копии данного сочинения, только в Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН их более двух десятков. Найденный в Республике Алтай текст был расшифрован и филологически и лингвистически обработан в бакалаврской диссертации, выполненной под руководством Ирины Невской. Исследование показало, что данный манускрипт можно датировать первой половиной XVIII века. Таким образом, он является одним из самых древних, известных науке.

Рукопись представляет собой только фрагменты сутры, многие страницы потеряны. Похоже, пишут исследователи, что данный список сутры был упражнением в старомонгольском письме. Текст написан тремя людьми с различными почерками — один очень красивый, он принадлежит, видимо, учителю или уже искусному писцу; еще два почерка принадлежат менее искусным писцам. Текст писали бамбуковыми палочками и кистью. Классическим монгольским письмом писали сверху вниз, строки располагались слева направо.

Отрывок сутры:

Человеку, которому нельзя доверять, никогда не рассказывай о сокровенном.

Не поддавайся уговорам плохого человека.

Не относись к словам женщины слишком серьезно.

Не увещевай своего сына через раба.

Не советуйся с коварным (завистливым) человеком.

Не нарушай одобренное многими людьми.

К греховным (не одобряемым другими людьми) поступкам не обретай пристрастия.

Добродетельным делам не чини препятствий.

До смерти не забывай правильные слова твоего лучшего друга.

Не говори плохие слова своему неразлучному другу.

Директор Национального музея Республики Алтай, кандидат искусствоведения Римма Еркинова считает, что именно изучение и новое осмысление коллекций повышает познавательную и просветительную ценность музейных собраний и позволяет ввести их в культурный оборот. Без проведения научной работы популяризация культурных и исторических ценностей не представляется возможной. В противном случае музеи будут выполнять роль некоего склада вещей, пусть даже раритетов, а научные сотрудники превратятся в обыкновенных хранителей или кладовщиков.