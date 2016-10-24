Гуанчжоу, Китай, 24 октября, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Власти провинции Гуандун, наиболее пострадавшей от удара тропического урагана «Хаима», завершили подсчет экономического урона, нанесенного региону. По данным чиновников, в общей сложности экономические потери составили 3,5 млрд юаней ($517 млн).

internet-us.com Последствия тайфуна «Хаима» в Китае

Удар стихии затронул жизни более 1,69 млн человек, однако большого количества жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации более 668 тыс. местных жителей из наиболее опасных районов, пишет «Чжунго синьвэнь».

Тайфун «Хайма» повредил более 2,7 тыс. домов и уничтожил около 178 тыс. га посевов. Сильнейшие ливни и ураганный ветер привели к перебоям в подаче электроэнергии в 2,12 млн домов. К настоящему моменту электроснабжение практически полностью восстановлено.

Стихия обрушилась на прибрежную провинцию Гуандун 21 октября. Скорость ветра достигала 46 м/с. Тайфун «Хаима» нанес серьезный ущерб Филиппинам: погибло 15 граждан, прямой экономический ущерб оценивается в $13 млн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 21 по 22 октября в отдельных уездах провинции Гуандун было приостановлено транспортное сообщение. Международный аэропорт в Гуанчжоу в связи с ухудшением метеорологической обстановки не принимал самолеты более 5 часов.