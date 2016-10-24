Красноярск, 24 октября, 2016, 05:59 — ИА Регнум. «Для нас сегодня особенный день. Можно сказать, еще один день рождения семьи, ведь не было бы папы и не было бы и всего нашего рода», — рассказывает, волнуясь, дочь юбиляра Нина Григорьевна. Правда, сам именинник — ветеран Великой Отечественной войны, красноярец Григорий Ильич Быков спокоен и невозмутим, говорит: «Что волноваться? Всего 95 лет. Вот как 100 исполнится, тогда и буду переживать! А сегодня просто вспоминаю все хорошее».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Григорий Ильич Быков на фронте

Григорий Ильич родился в деревне Недокура Кежемского района. В марте 1942 года, после принятия присяги, был направлен на 2-й Калининский фронт в распоряжение 369-й стрелковой дивизии. Участвовал в обороне Ржева, в смоленской наступательной операции, форсировал Днепр и освобождал Белоруссию. В 1943 году получил осколочное ранение в щеку. Участвовал в героическом штурме за освобождение столицы Польши Варшавы, в прорыве блокады Кенигсберга и освобождении побережья Балтийского моря. Победу встретил в Германии. За доблесть и отвагу, проявленные в боях, Григорий Ильич награжден орденами и медалями: орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За освобождение Варшавы», юбилейными орденами и медалями. Но и о военном времени ветеран рассказывает скупо.

«Трудно было, как и все, насмотрелся на горе. Я благодарю судьбу, что предоставила шанс выжить, трудиться, вырастить детей. Ведь воевали мы, чтобы дети и внуки росли счастливыми», — рассказывает юбиляр.

После войны, в 1946 году, Григорий Быков вернулся на родину, в Кежемский район. В родной деревне он встретил свою супругу Анну Дмитриевну. Вместе они счастливо прожили более 65 лет, воспитали троих детей.

«В войну было тяжело, но и потом было нелегче, — вспоминает ветеран. — Работали сначала в колхозе, потом на Ангаре, а уже в 1968 году мы переехали в Красноярск. Я трудился на заводе «Кульбытстрой», жена работала в торговле. С тех пор Красноярск для меня — родной город».

Внук Андрей рассказывает, что несколько лет назад дед стал углубленно интересоваться различной литературой о войне, а после сам сел и написал очерк о своей жизни и о своей семье. Сегодня частью своих воспоминаний Григорий Ильич поделился с главой города Красноярска Эдхамом Акбулатовым, который пришел поздравить ветерана с 95-летним юбилеем и передал ему поздравление от президента России Владимира Путина.

«Ваша судьба — это пример преданности своей стране, любимому делу, семье. Знаю, что у вас большая и дружная семья, и хочу пожелать, чтобы вас всегда окружали любовь и внимание близких. От имени всех красноярцев желаю вам здоровья, благополучия и благодарю вас за вклад в Великую Победу!», — сказал глава города.