Пекин, 24 октября, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Согласно прогнозу, опубликованному Национальным метеорологическим бюро, в ближайшие 3 дня ряд регионов на севере КНР столкнется с серьезным ухудшением качества воздуха. По прогнозам синоптиков, улучшение экологической обстановки в Пекине, Тяньцзине, а также в ряде городов в провинции Хэбэй, произойдет не ранее 27 октября.

takungpao.com Смог. Пекин. КНР

Власти указанных городов уже обратились к гражданам с призывом принять соответствующие меры предосторожности. В Пекине и Тяньцзине ограничена работа промышленных предприятий, прекращены все строительные работы в черте города, запрещен въезд грузового транспорта, пишет «Жэньминь жибао».

Жителям указанных городов не рекомендуется покидать свои дома без лишней необходимости, власти призывают население на время отказаться от использования личного транспорта. По расчетам чиновников, в случае хотя бы частичного отказа от использования легковых автомобилей, экологическая обстановка стабилизировалась в несколько раз быстрее.

Уже к середине недели на северо-восточную часть Китая обрушатся проливные дожди, в результате чего смог рассеется. Как отмечают специалисты, несмотря на все усилия властей, проблему смога до сих не удалось решить. По прогнозам синоптиков, осенью и зимой Пекин столкнется с сильнейшим в истории смогом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале октября сильнейший смог вновь сгустился над крупными городами на северо-востоке Китая. Власти Тяньцзиня обновили уровень общественной опасности до предпоследнего «оранжевого» уровня.