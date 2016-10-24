Пекин, 24 октября, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, участники 6-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) продолжают прибывать к Дому народных собраний, расположенному на площади Тяньаньмэнь. Более 400 самых высокопоставленных китайских чиновников на протяжении 4 дней будут обсуждать стратегию развития КПК. Ожидается, что главной темой очередного пленума станет ужесточение мер внутрипартийного контроля.

Thomas.fanghaenel Дом народных собраний. Пекин. КНР

Точный перечень обсуждаемых вопросов до сих пор неизвестен. Как полагает ряд местных СМИ, в ближайшие 4 дня в Пекине могут пересмотреть процесс передачи власти в КНР. Как отмечают некоторые информационные агентства, по итогам крупнейшего внутрипартийного собрания может произойти изменение процедуры преемственности власти, в результате чего действующий председатель КНР Си Цзиньпин может остаться в должности на третий срок.

Данную информацию опровергает ряд авторитетных изданий, указывающих на то, что изменение преемственности власти может привести к очередному витку внутрипартийной борьбы, что не принесет пользу как стране, так и населению Китая, пишет «Наньцзао жибао».

Вероятнее всего, китайские коммунисты обсудят ужесточение внутренних инструкций, направленных на искоренение коррупции. По мнению Си Цзиньпина, жесткая внутрипартийная политика позволит создать чиновника «нового образца» — служащего, который добросовестно выполняет свою работу, тем самым обеспечивая всеобщее процветание страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. Организационный отдел ЦК КПК принял решение о лишении права на повышение сроком на один год для более 3,5 тыс. китайских чиновников, указавших заведомо ложную информацию о своих доходах.