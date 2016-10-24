Китайские чиновники обсудят ужесточение мер внутрипартийного контроля
Пекин, 24 октября, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, участники 6-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) продолжают прибывать к Дому народных собраний, расположенному на площади Тяньаньмэнь. Более 400 самых высокопоставленных китайских чиновников на протяжении 4 дней будут обсуждать стратегию развития КПК. Ожидается, что главной темой очередного пленума станет ужесточение мер внутрипартийного контроля.
Точный перечень обсуждаемых вопросов до сих пор неизвестен. Как полагает ряд местных СМИ, в ближайшие 4 дня в Пекине могут пересмотреть процесс передачи власти в КНР. Как отмечают некоторые информационные агентства, по итогам крупнейшего внутрипартийного собрания может произойти изменение процедуры преемственности власти, в результате чего действующий председатель КНР Си Цзиньпин может остаться в должности на третий срок.
Данную информацию опровергает ряд авторитетных изданий, указывающих на то, что изменение преемственности власти может привести к очередному витку внутрипартийной борьбы, что не принесет пользу как стране, так и населению Китая, пишет «Наньцзао жибао».
Вероятнее всего, китайские коммунисты обсудят ужесточение внутренних инструкций, направленных на искоренение коррупции. По мнению Си Цзиньпина, жесткая внутрипартийная политика позволит создать чиновника «нового образца» — служащего, который добросовестно выполняет свою работу, тем самым обеспечивая всеобщее процветание страны.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. Организационный отдел ЦК КПК принял решение о лишении права на повышение сроком на один год для более 3,5 тыс. китайских чиновников, указавших заведомо ложную информацию о своих доходах.