Эр-Рияд, 24 октября, 2016, 03:28 — ИА Регнум. ОПЕК не будет приглашать США к участию ни в соглашении о заморозке уровня добычи нефти, ни в каких-либо других сделках по нефтедобычи. Об этом заявил саудовский министр нефти Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости.

ChrisErbach Зал Совета по Опеке

Напомним, что США — третья в мире страна по объемы добычи нефти после Саудовской Аравии и России. В сентября в Алжире состоялась встреча членов ОПЕК, на которой было принято решение о заморозке уровня добычи черного золота на уровне в 32,5−33 млн баррелей в сутки. Сообщалось о выделение специальных квот на добычу для Ирана, Ливии и Нигерии. Однако многие детали сделки еще находятся на стадии обсуждения. Окончательное решение Организация стран-экспортеров нефти примет на заседании в Вене 30 ноября.

Картель ожидает, что к сделке подключится и Россия. В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял ранее, что Москва давно готова к сделке, но для начало необходимо, чтобы страны ОПЕК смогли договориться между собой.

До встречи в Вене ОПЕК планирует также провести переговоры 28−29 октября в Стамбуле. Причем ранее министр энергетики стран картеля говорили о том, что намерены привлечь к переговорам как можно больше стран не ОПЕК. Ранее ИА REGNUM писало о том, что в кулуарах Oil&Money Conference 2016 генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил журналистам, что картель примет решение о том, приглашать ли США ко встрече в Вене 30 ноября после результатов президентских выборов в этой стране.